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Спортсменка

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2024
Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото
6 октября, 15:48
Пропавшую в Дагестане студентку из Ростова-на-Дону начали искать в Дубае
6 сентября, 17:02
Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей
Родственники пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой хотят расширить поиски. Девушку собираются разыскивать за границей, сообщает «КП-Ростов».
10 июля, 17:21
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
5 июля, 13:55
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
В Ростове-на-Дону родители пропавшей спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать дочь. Мать девушки Диана Цомартова посетила приемную президента. Об этом она рассказала в телеграм-канале.
20 июня, 06:24
Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки
В Дагестане проверили площадь в 200 километров во время поиска спортсменки Анны Цомартовой из Ростовской области, сообщили в УСКР по республике.
23 апреля, 09:08
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
В центральный аппарат СК России будет представлен доклад после обращения матери пропавшей спортсменки в Дагестане, сообщает Инфоцентр СКР.
22 апреля, 10:11
Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой
К содействию в поисках ростовской студентки и спортсменки Анны Цомартовой присоединился боец из СВО, сообщает «КП Ростов».
21 апреля, 15:13
Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова
21 марта, 05:17
Неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением
Пропавшая в середине февраля спортсменка из Ростова Анна Цомартова была не одна накануне своего исчезновения, сообщила мать девушки в соцсети.
17 марта, 08:30
Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей
20 февраля, 15:19
Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, девушку ищут водолазы, об этом сообщили местные СМИ.
13 февраля, 13:40
2023
Ростовских гандболисток могут не пустить на Олимпиаду в Париже
Санкции могут не позволить гандболисткам из России выступить на Олимпиаде в 2024 году, сообщила спортсменка из ГК «Ростов-Дон» Анна Сень.
21 июля 2023, 12:52

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