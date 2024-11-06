rostovgazeta.ru
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США

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Ноябрь
Дональд Трамп объявил себя новым президентом США
6 ноября, 07:45
Октябрь
Ростовский суд стал на сторону компании из США по иску о паленых New Balance
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск американской компании New Balance Athletics, требующий выплаты моральной компенсации за продажу паленой обуви, следует из документов на сайте суда.
17 октября, 09:22
Сентябрь
Американские СМИ сообщили о попытке покушения на Трампа
Рядом с Дональдом Трампом раздались несколько выстрелов, когда он выходил из гольф-клуба, сообщает New York Post.
15 сентября, 19:22
Август
США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Ростова
19 августа, 08:04
Июль
Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США
Джо Байден сообщил об отказе баллотироваться на второй срок, соответствующее заявление содержится в его письме, опубликованном в соцсетях действующего президента США.
21 июля, 18:20
Дональд Трамп чудом остался жив, снайпер погиб: что известно о покушении
Бывший президент США Дональд Трамп чудом остался жив после покушения во время митинга в Пенсильвании. О происшествии сообщило издание Associated Press.
14 июля, 10:35
Май
Ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой
Армения входит в ЕАЭС, а потому при ввозе машин оттуда не придется уплачивать таможенные пошлины, напомнил портал Newia.
7 мая, 16:26
Апрель
Посол РФ назвал опасным передачу Украине ракет, способных достать до Ростова
Передачу США для Киева ракет ATACMS невозможно оправдать, так как это представляет угрозу для территорий РФ, пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
25 апреля, 07:30
Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену
В Ростове-на-Дону талантливая группа инженеров-конструкторов разработала розного робота «Гена» для «Битвы роботов 2024», сообщает Газета.ру.
24 апреля, 14:25
США готовы возобновить поставки оружия Украине
Представитель Пентагона заявил, что после подписания законопроекта о военной помощи Украине поставки американского оружия могут возобновиться в ближайшее время, сообщают «Новые Известия».
21 апреля, 18:23
США хочет дать Украине ракеты, способные достать до Ростова
20 апреля, 18:41
Март
США планирует поставить Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области
12 марта, 16:58
Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным
2 марта, 08:41
Февраль
Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
Таганрогский металлургический завод попал под действие очередного пакета санкций США, об этом сообщили донские СМИ.
24 февраля, 18:08
Байден допустил, что Украина потеряет и другие города после ухода из Авдеевки
Президент США Джо Байден заявил, что Украине нужна помощь, иначе она потеряет занятые территории, пишут «Новые известия».
18 февраля, 12:58
США заявили, что готовы противостоять «российской ядерной угрозе в космосе»
Пентагон отправил на земную орбиту систему слежения за ракетами после заявления России о разработке нового ядерного оружия, об этом сообщил портал «Новые известия».
17 февраля, 15:05
Декабрь 2023
Политолог объяснил, почему Украина продолжит попытки атаковать Ростов в 2024 году
Украина всегда будет стараться атаковать Ростовскую область пока у нее есть такая возможность, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
26 декабря 2023, 08:44
Ростовский НИИ радиосвязи попал под санкции Японии
Министерство иностранных дел Японии объявило, что ростовский НИИ попал в санкционные списки, документы появились на портале иностранного ведомства.
15 декабря 2023, 10:42
Ростовский депутат Бородай заявил, что США пытаются растянуть агонию Украины
10 декабря 2023, 11:55
Ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай отреагировал на заявление американского генерала Марка Милли о российских войсках, пишет News.ру.
7 декабря 2023, 09:37

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