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Август
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
19 августа, 18:15
Июль
В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми
19 июля, 12:12
Январь
В Ростове изменится расписание электричек с 15 января
13 января, 12:17
Ноябрь 2023
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
17 ноября 2023, 10:24

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