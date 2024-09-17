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Старинные дома в Ростове

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2024
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой
17 сентября 2024, 06:06
Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства Следкома
27 августа 2024, 10:23
Власти Ростова планируют снести 140-летний дом на Станиславского
Построенный 144 года назад многоквартирный дом на Станиславского, 268 в Ростове планируют признать аварийным и подлежащим сносу, говорится в сообщении администрации города.
11 августа 2024, 12:32
Неизвестные проводили работы перед пожаром в старинном доме на Серафимовича в Ростове
За несколько дней до пожара в старинном двухэтажном доме на Серафимовича неизвестные проводили какие-то работы, сообщила проживающая по соседству ростовчанка.
4 августа 2024, 13:34
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля 2024, 17:44
В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи
В центре Ростова пешеходную зону и припаркованные под «Доходным домом Л. С. Хазизовой» автомобили засыпает кирпичами, об этом сообщили местные жители.
6 апреля 2024, 08:09
В центре Ростове собираются снести 152-летний дом
В Ростове готовят под снос дом на проспекте Чехова, построенный 152 года назад, об этом сообщили на портале администрации города.
15 марта 2024, 09:33
За 1,5 года цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла на 50 миллионов
В центре Ростова цена торгового дома Яблоковых выросла до 379 миллионов рублей за 1,5 года продажи, сведения об этом появились на портале объявлений.
24 февраля 2024, 14:57
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
В Ростове жильцы дореволюционного дома пожаловались на провисающие деревянные перекрытия, об этом сообщили донские СМИ.
29 января 2024, 15:11
2023
Старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей
В Нахичевани в Ростове решили продать уникальное старинное здание армянской духовной семинарии, соответствующее объявление появилось на сайте объявлений.
22 октября 2023, 09:02
Угол дома рухнул на газовую трубу в центре Ростова
Угол дома обрушился на улице Шаумяна в Ростове, рассказали в соцсетях очевидцы.
23 июля 2023, 09:01
Власти подтвердили включение Доходного дома Чернова в Ростове в список ОКН региона
Доходный дом Чернова на Буденновском, 17 в Ростове внесли в перечень объектов культурного наследия, рассказали в комитете по охране ОКН региона.
21 июня 2023, 12:32
Дом 1879 года постройки на Станиславского снесут в Ростове из-за угрозы обрушения
Старинный дом на улице Станиславского в Ростове снесут из-за угрозы обрушения, пишут СМИ.
20 июня 2023, 17:43

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