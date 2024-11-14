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Статистика

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Ноябрь
В Ростовской области умерли больше 80 младенцев
14 ноября, 04:34
Октябрь
За 100 лет число цыган в Ростовской области выросло в пять раз
29 октября, 10:55
В Ростовской области умерли 76 младенцев
15 октября, 07:17
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос до 50%
В рамках госпрограммы по семейной ипотеке банки увеличили минимальный первоначальный взнос до 50%. Ждать ли обрушения рынка недвижимости, сообщают «Новые известия».
14 октября, 07:56
Сентябрь
Ростовстат сообщил о росте доходов населения Ростовской области на 17% за полгода
Жители Ростовской области стали получать на 16,8% больше денег, чем год назад, актуальные данные опубликованы на сайте Ростовстата.
19 сентября, 07:09
Жители Ростовской области стали еще реже жениться
15 сентября, 12:13
За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев
Смертность среди младенцев в Ростовской области составила семь человек в июне, сообщает Росстат.
6 сентября, 08:59
Ростовская область стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО
За июнь 2024 года в Ростовской области убыль населения составила 1624 человек. Это самое высокое значение среди регионов ЮФО, следует из данных Росстата.
6 сентября, 07:39
Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области
Общий доход населения за первое полугодие 2024 года составил более триллиона рублей, сообщают специалисты Ростовстата.
2 сентября, 10:42
В Ростовской области умерли 60 грудничков
В период с января по июнь 2024 года зафиксировали смерть 60 младенцев в Ростовской области, сообщает Росстат.
2 сентября, 07:57
Июнь
В Ростовской области умерли больше 40 младенцев
По данным статистики на 7 июня, за первые четыре месяца текущего года в Ростовской области умерли более 40 младенцев. Однако показатели улучшились в сравнении с прошлым годом, сообщает Росстат.
12 июня, 07:14
Май
Стало известно, почему разводятся жители Ростовской области
В Ростовской области чаще всего на развод подают пары, в которых супругам от 26 до 35 лет, следует из данных статистики.
28 мая, 15:22
Апрель
Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться
В Ростовской области наблюдается тревожная тенденция. В регионе стало меньше заключаемых браков и больше разводов, сообщает Росстат.
21 апреля, 16:10
Март
Жители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредит
В Ростовской области в феврале количество взятых дончанами автокредитов возросло на 33,2%, об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.
19 марта, 12:41
В Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр
13 марта, 12:16
Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области
7 марта, 18:02
Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз
7 марта, 13:54
Февраль
Скорую в Ростове приходится ждать в среднем больше 20 минут
27 февраля, 07:33
Ростовский депутат Бородай назвал абсурдом данные о потерях ВСУ
26 февраля, 17:11
Младенческая смертность в Ростовской области сократилась вдвое
16 февраля, 10:22

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