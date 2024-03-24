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Статистика разводов в Ростовской области

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Март
В Ростовской области стали чаще разводиться и реже жениться
24 марта, 13:15
Февраль
Жители Ростовской области чаще всего разводятся из-за безденежья и утраты чувств
22 февраля, 07:37
Декабрь 2023
Жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году
17 декабря 2023, 11:18
Октябрь 2023
Число разводов резко сократилось в Ростовской области
В Ростовской области растет количество заключенных браков и уменьшается количество разводов, следует из статистики Росстата.
22 октября 2023, 09:01
Июль 2023
Число разводов резко выросло в Ростовской области в 2023 году
Жители Ростовской области в этом году стали чаще разводиться, следует из данных Росстата.
17 июля 2023, 03:22

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