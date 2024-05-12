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Статистика в Ростове

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2024
Жители Ростова массово скупают квартиры в небоскребах
12 мая 2024, 06:07
Жители Ростова-на-Дону стали чаще устраивать свадьбы
29 апреля 2024, 10:18
Ростовчане массово отправились к диетологам и психологам после Нового года
26 января 2024, 15:52
Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростова-на-Дону
23 января 2024, 06:41
2023
Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году
На вторичном рынке жилья в Ростове в уходящем году активней всего покупали квартиры-студии, заявил корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
25 декабря 2023, 08:12
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
26 ноября 2023, 08:45
Власти рассказали, в каких районах Ростова рожают меньше детей
12 октября 2023, 04:31
Стало известно, в каких районах Ростова чаще умирают люди
Смертность среди жителей центра Ростова, по статистике выше, чем на окраинах, следует из данных городской администрации.
11 октября 2023, 14:14
Стало известно, сколько денег нужно жителям Ростова для счастья
14 сентября 2023, 09:21
Жители в Ростовской области стали реже жениться и чаще разводиться в 2023 году
В Ростовской области уменьшилось количество регистрируемых браков и увеличилось число разводов, сообщает Росстат.
16 апреля 2023, 15:47

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