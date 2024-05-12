Статистика в Ростове

Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году

На вторичном рынке жилья в Ростове в уходящем году активней всего покупали квартиры-студии, заявил корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.