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Ставка ЦБ

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Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.
28 октября, 15:25
Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?
Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предсказывает сокращение выдачи ипотечных кредитов на треть к концу 2024 года. Стоит ли ждать обвала цен на жилье, разобрались журналисты издания «Новые известия».
10 июня, 16:49
2023
Эксперт рассказал, стоит ли сейчас приобретать жилье в Ростове или подождать
28 сентября 2023, 12:12

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