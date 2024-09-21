rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стекла

Выбрать дату
2024
«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога
Жители сообщают о грохоте в небе над Таганрогом, который прогремел утром 21 сентября, пишут очевидцы в соцсетях.
21 сентября, 07:57
Окна выбило в домах жителей Ростовской области из-за сильного грохота
21 мая, 07:01
«Давление на СМИ»: журналисту Хорошилову в Ростове разбили окна
Журналист Игорь Хорошилов, известный Ростову своими разоблачающими статьями, обратился в редакцию RostovGazeta и рассказал, что ему разбили окна в его квартире.
5 апреля, 15:01
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
В Ростовской области загорелась школа и взорвался дрон в детском лагере, пока ростовчане ждут открытия визового центра Испании.
29 января, 15:24
Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
В Ростовской области в понедельник, 29 января, на территории загородного лагеря произошел взрыв беспилотника, заявил глава региона Василий Голубев.
29 января, 08:09
Власти Ростова сообщили, куда отправили ночевать жильцов обрушившегося общежития
27 января, 20:24
«Окна затряслись»: жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв
5 января, 06:31
2023
Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва
5 декабря 2023, 08:25
«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов
В Ростове-на-Дону был слышен вой, после чего раздался громкий звук, похожий на взрыв, сообщили они в соцсетях.
4 декабря 2023, 12:38
Ничего не осталось: балкон оторвало ветром у высотки в Таганроге 27 ноября
В Таганроге из-за начавшегося ураганного ветра с многоэтажного дома сорвало балкон, сообщили местные жители в соцсетях.
27 ноября 2023, 12:25
«Порезы и переломы»: стало известно о состоянии 9 раненых в ДТП в Ростовской области
15 ноября 2023, 10:29
«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью
10 ноября 2023, 08:11
Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области
В Ростовской области в четверг, 2 ноября, снова раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
2 ноября 2023, 11:53
Власти ответили на вопрос о погибших после взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге после прогремевшего взрыва днем в пятницу, 28 июля, никто не погиб, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 14:00
Стало известно о найденном снаряде после взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге обнаружили похожий на снаряд предмет после прогремевшего взрыва в центре города, сообщает Telegram-канал Shot.
28 июля 2023, 13:54
Стали известны подробности падения ракеты в Ростовской области
27 июля 2023, 19:26
Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту
На Крымском мосту произошло ЧП в ночь на 17 июля, в результате которого повреждено дорожное полотно, а также погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Кадрами с места происшествия поделился телеграм-канал Shot.
17 июля 2023, 05:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика