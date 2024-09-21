Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту

На Крымском мосту произошло ЧП в ночь на 17 июля, в результате которого повреждено дорожное полотно, а также погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Кадрами с места происшествия поделился телеграм-канал Shot.