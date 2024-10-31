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Стоимость

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Октябрь
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
27 октября, 14:50
В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное подорожание жилья в аренду
22 октября, 09:07
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене
20 октября, 05:51
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
19 октября, 13:32
Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр
17 октября, 15:08
Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба
16 октября, 17:40
Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле
13 октября, 14:57
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
12 октября, 05:21
Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами
11 октября, 16:16
В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей
10 октября, 15:10
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
9 октября, 16:13
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
С нового года в Ростовской области подорожает техосмотр автомобилей
4 октября, 12:50
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Сентябрь
Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении утилизационного сбора на автомобили
27 сентября, 16:45
Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям
26 сентября, 04:25
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23

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