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Стоимость жилья

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2024
Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%
12 ноября, 11:48
Риелтор Загоренко рассказала, почему взлетели цены на новостройки в Ростове
7 октября, 15:05
Юрист рассказал, как изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове
4 сентября, 11:37
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
28 августа, 17:54
Эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону
В Ростове средняя стоимость аренды однокомнатных квартир с начала 2022 года показала существенный рост с 15 тысяч до 27 тысяч рублей, рассказал RostovGazeta основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру Роман Капранчиков.
11 августа, 06:33
Новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки
Средние цены первичного жилья на рынке Ростова выросли в 2,5 раза, сообщают «Известия».
6 мая, 05:59
«Ситуация парадоксальная»: цены на квартиры снова могут взлететь в Ростове
17 марта, 07:27
Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками
Ростов-на-Дону оказался в списке городов страны, где сильнее всего подорожали квартиры на первичном рынке, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».
12 марта, 11:33
Стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть
28 февраля, 09:31
2023
В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре
5 декабря 2023, 16:52
Эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове
29 сентября 2023, 12:17
«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю»: где в Краснодаре не стоит покупать квартиру
31 августа 2023, 14:33
Эксперт заявил об отсутствии роста цен на жилье в Ростове из-за дефицита квартир
В Ростове-на-Дону не повышалась стоимость квартир из-за дефицита предложений на рынке недвижимости, сообщил представитель «Региональной корпорации развития» Игорь Далаксакуашвили.
16 мая 2023, 11:31

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