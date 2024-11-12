Стоимость жилья

Эксперты спрогнозировали взрывной рост цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону

В Ростове средняя стоимость аренды однокомнатных квартир с начала 2022 года показала существенный рост с 15 тысяч до 27 тысяч рублей, рассказал RostovGazeta основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру Роман Капранчиков.