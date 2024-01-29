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УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове
29 января, 13:32
Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни могут обледенеть дороги и тротауры, а также усилится ветер, сообщили в городской администрации.
10 января, 08:47
Сентябрь 2023
Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября
5 сентября 2023, 11:25

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