Столкновение

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Два теплохода под флагами РФ и государства Белиз (прим. — Центральная Америка) столкнулись под городом Азовом на реке Дон в Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.