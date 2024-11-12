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Столкновение

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Ноябрь
Автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону
12 ноября, 10:21
В ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека
4 ноября, 08:42
Октябрь
Подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове на Северном
27 октября, 09:52
«Кричит от боли»: более 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азове
25 октября, 18:25
Самосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской области
24 октября, 10:54
Сотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске
23 октября, 17:05
Маломерные суда столкнулись на Дону рядом с Азовом
16 октября, 14:55
М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом
11 октября, 12:44
Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео попало в Сеть
8 октября, 11:32
Скорая увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области
6 октября, 12:58
В Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль
3 октября, 10:25
Сентябрь
От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под Таганрогом
30 сентября, 15:57
В Ростове-на-Дону водитель влетел в иномарку и скрылся с места ДТП
25 сентября, 12:36
Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области
13 сентября, 15:08
На трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и скорая помощь
11 сентября, 08:45
Троих человек увезли на скорой после ДТП в Ростове в районе БСПМ
6 сентября, 18:28
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
Два теплохода под флагами РФ и государства Белиз (прим. — Центральная Америка) столкнулись под городом Азовом на реке Дон в Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
5 сентября, 19:46
В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека
2 сентября, 09:25
Четыре пассажира пострадали в ДТП с такси в Ростове-на-Дону
1 сентября, 15:52
Август
В Ростовской области 16-летний подросток спровоцировал ДТП с пострадавшими
30 августа, 15:08

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