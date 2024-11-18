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Storm Shadow

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Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS
ВСУ смогут атаковать Ростовскую область американскими ракетами ATACMS, сообщают «RT».
18 ноября, 06:27
Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова
Лондон разрешил Украине использовать ракеты Storm Shadow, которые теоретически могут достать до Ростова и области, сообщает британское СМИ The Guardian.
12 сентября, 05:20
Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Британский политик Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину решить проблему, мешающую поставке ракет Taurus Украине, пишет РИА «Новости».
11 марта, 07:59
2023
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова
Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, которые могли достать до Ростовской области, об операции сообщили в Минобороны.
18 сентября 2023, 12:27
Политолог Абросимов заявил, что ВСУ могут атаковать ракетами Scalp Ростовскую область
Увеличивается вероятность удара по Ростовской области после получения ВСУ ракет Scalp, поделился с RostovGazeta мнением политолог Дмитрий Абросимов.
13 июля 2023, 12:15
Спасатель рассказал, что делать ростовчанам в случае прилета баллистической ракеты
При гипотетической угрозе прилета баллистической ракеты жителям необходимо перейти в бомбоубежище, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.
12 мая 2023, 04:20

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