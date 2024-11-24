Мужчина ударил ножом в горло полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

В Ростове мужчина ранил ножом полицейского в районе ж/д вокзала. После ЧП правоохранители выстрелили в ногу нападавшему и задержали его, сообщает УТ МВД России по СКФО.