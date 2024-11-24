rostovgazeta.ru
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Стрельба

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Ноябрь
Мужчина ударил ножом в горло полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону
В Ростове мужчина ранил ножом полицейского в районе ж/д вокзала. После ЧП правоохранители выстрелили в ногу нападавшему и задержали его, сообщает УТ МВД России по СКФО.
24 ноября, 05:43
Октябрь
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова
Мужчину, который стрелял во время драки в центре Ростова, нашли и задержали, сообщили в ГУ МВД по области.
5 октября, 17:29
Неизвестные открыли стрельбу на Ворошиловском в Ростове-на-Дону
5 октября, 05:26
Сентябрь
Итоги пятницы: Ростовская область не спит из-за атак БПЛА, а М-4 готовится к пробкам
27 сентября, 19:03
Жители Ростова сообщили о звуках выстрелов в центре города
27 сентября, 09:31
Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срок
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор 18-летнему хулигану, который устроил стрельбу в пивном ларьке. Парень отправится в колонию общего режима на полтора года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
24 сентября, 09:12
Американские СМИ сообщили о попытке покушения на Трампа
Рядом с Дональдом Трампом раздались несколько выстрелов, когда он выходил из гольф-клуба, сообщает New York Post.
15 сентября, 19:22
Жители Ростовской области увидели стрельбу и обнаружили странное кладбище
5 сентября, 15:30
Полиция в Ростове-на-Дону ищет участников драки со стрельбой
5 сентября, 12:39
Август
В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов
14 августа, 15:34
Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома
Ростовчанка обратилась в полицию после того, как получила ранение в ногу на площадке перед домом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
11 августа, 15:42
В Ростове-на-Дону неизвестные из машины расстреляли остановку с людьми
В Ростове-на-Дону в ночное время неизвестные открыли огонь из оружия по остановке, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».
8 августа, 08:18
Июль
Драка в Ростове-на-Дону завершилась стрельбой
23 июля, 05:05
Двое мужчин в Ростове-на-Дону открыли огонь по полицейским
22 июля, 11:57
Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
19 июля, 04:56
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
10 июля, 06:38
Июнь
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.
24 июня, 19:13
Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников
16 июня, 09:31
В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку
В Ростовской области идет розыск вооруженного мужчины, который ранил человека, сообщили в региональном УМВД.
6 июня, 10:42
Май
Полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове
15 мая, 07:12

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