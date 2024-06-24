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Стрельба на улице

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2024
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.
24 июня 2024, 19:13
2023
Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области
21 ноября 2023, 18:24
Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской
Полиция в Ростове выясняет все обстоятельства конфликта на улице Казахской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
4 ноября 2023, 05:57
Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
В Сеть попало видео, на котором неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим из окна пивной.
30 июля 2023, 11:13
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
В сгоревшей квартире жителя Шахт нашли склад с оружием и коктейли Молотова, сам мужчина застрелился, пишет Telegram-канал Don Mash.
30 июня 2023, 06:28
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
29 июня 2023, 14:22
Ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая
В Ростове-на-Дону на улице Мечникова были слышны звуки стрельбы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
25 мая 2023, 08:03

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