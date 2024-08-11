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Стрельба в Ростове

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2024
Неизвестный расстрелял женщину в Ростове во дворе жилого дома
Ростовчанка обратилась в полицию после того, как получила ранение в ногу на площадке перед домом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
11 августа 2024, 15:42
В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома
13 апреля 2024, 17:18
2023
Драка со стрельбой произошла у элитного ресторана «Магадан» в центре Ростова
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в центре Ростова, сообщила пресс-служба МВД.
6 ноября 2023, 19:34
Полиция разыскивает в Ростове участников конфликта со стрельбой на Казахской
Полиция в Ростове выясняет все обстоятельства конфликта на улице Казахской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
4 ноября 2023, 05:57
Трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове
В Ростове разыскивают мужчин, устроивших стрельбу из ружья на автомойке, сообщили в МВД.
22 октября 2023, 10:55
Стала известна причина ночной стрельбы в Ростове на Саратовской улице
27 августа 2023, 10:31
Жители Ростова сообщили о ночном взрыве со вспышкой света и автоматных очередях
27 августа 2023, 09:47
Неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове
В Ростове словесный конфликт в одном из заведений закончился стрельбой из охолощенного автомата, рассказали в МВД.
25 июля 2023, 13:17
Опасная лихорадка захватывает Дон и владелицу барбершопа расстреляли в Ростове
21 июля 2023, 14:42
В Ростове будут судить беглеца Ивана Костюкова, нанесшего 16 ударов заточкой конвоиру
3 июля 2023, 17:38
В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, подстрелившего двух человек
3 июля 2023, 13:23
В Ростове боец ЧВК «Вагнер» выстрелил по зданию «Ростелеком»
24 июня 2023, 17:18
В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня
24 июня 2023, 16:29
Ростовчанин открыл стрельбу в Пролетарском районе города
Житель Ростова открыл стрельбу во время конфликта со своим знакомым, рассказали в МВД России по региону.
21 мая 2023, 14:50
Полиция в Ростове разыскивает мужчин, устроивших конфликт со стрельбой
Правоохранительные органы разыскивают мужчин, устроивших стрельбу в Ростове, сообщили в МВД.
21 мая 2023, 12:36
Ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета
Житель Ростова-на-Дону получил пулевое ранение во время ссоры возле магазина, сообщили в полиции.
15 мая 2023, 09:21
Задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы
Житель Ростова-на-Дону, открывший огонь по цветочному магазину, назвал причину своего поступка, пишет Telegram-канал Don_Mash.
11 мая 2023, 11:28
Ростовчанин открыл стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном
Из-за спора с флористом ростовчанин устроил стрельбу на Западном, пишут Telegram-каналы.
10 мая 2023, 18:14
В Ростове-на-Дону жители недовольны из-за стрельбы по ночам на улице Стабильной в мае
В Ростове-на-Дону в ночное время на детской площадке по улице Стабильной собираются компании и сильно шумят, пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте».
8 мая 2023, 06:29
В правительстве региона опровергли работу ПВО в Ростове 7 мая
В воскресенье, 7 мая, никаких происшествий в Ростове-на-Дону не происходило, заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
7 мая 2023, 17:23

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