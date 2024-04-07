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Стрельба в Ростовской области

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Апрель
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
7 апреля, 12:49
Март
Житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового
7 марта, 12:16
Ноябрь 2023
Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время «стрелки»
26 ноября 2023, 17:26
Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области
21 ноября 2023, 18:24
Сентябрь 2023
Напавший на ветерана СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал
Задержанный по подозрению в нападении на участника СВО в Батайске заявил, что тот якобы сам его спровоцировал, пишут СМИ.
8 сентября 2023, 13:40
Голубев заявил о задержании мужчины, покушавшегося на жизнь ветерана СВО в Батайске
В Ростовской области задержан подозреваемый в покушении на убийство ветерана СВО в Батайске, подтвердил губернатор Василий Голубев.
8 сентября 2023, 11:42
В полиции прокомментировали нападение с травматом на бойца СВО в Ростовской области
3 сентября 2023, 18:15
Июль 2023
Жители поселка в Ростовской области боятся мести дебошира со складом оружия
20 июля 2023, 08:30
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Пьяный житель Аксайского района устроил стрельбу под окнами дома соседей, в МВД России по Ростовской области уже инициировали проверку по факту произошедшего.
16 июля 2023, 07:29

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