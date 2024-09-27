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Строительный мусор

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Сентябрь
Неизвестные устроили свалку у строящейся церкви на Еляна в Ростове-на-Дону
27 сентября, 17:19
Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок
Потолок обвалился в Азовском гуманитарно-технологическом колледже, сообщают очевидцы в telegram-канале «Азов События».
11 сентября, 18:29
Август
Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области
25 августа, 14:37
Март
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
29 марта, 08:03
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
Декабрь 2023
В Ростове потратят 124 млн рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы
3 декабря 2023, 17:11
В роще в центре Ростова появилась новая свалка строительного мусора
1 декабря 2023, 18:25
Ноябрь 2023
Рощу на Береговой в Ростове по ночам превращают в свалку строительного мусора
29 ноября 2023, 08:12
Октябрь 2023
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
2 октября 2023, 08:12

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