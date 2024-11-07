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Строительство

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Ноябрь
Предприниматель пытается оспорить запрет строить ТЦ на площади Ленина в Ростове
7 ноября, 10:09
Октябрь
Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Строительного надзора региона к специализированному застройщику «МСК-Капитал». Компании грозит приостановление деятельности на целый год.
31 октября, 19:45
Рейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартир
29 октября, 06:15
Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателей
Половина нового жилья в Ростовской области остается невостребованной, рассказал министр строительства региона Юрий Сильвестров.
29 октября, 06:11
«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске
23 октября, 19:21
Береговую и еще несколько улиц Ростова перекроют на месяц
Из-за прокладки газопровода в нескольких районах Ростова запретят проезд по некоторым улицам в городе, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.
22 октября, 05:58
Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%
Единственное действующее кладбище, оставшееся в Ростове, заполнено на 98%, сообщают местные СМИ.
21 октября, 18:36
Пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону
19 октября, 09:29
В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе
18 октября, 13:57
Жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове
В Ростове на Западном один из многоквартирных домов продают с молотка из-за долгов владельца-бизнесмена, сообщается на сайте аукциона конфиската в России.
15 октября, 09:18
Стало известно, под какую стройку сносят в Ростове легендарный ресторан «Балканы»
В центре Ростова может появиться многоэтажка на месте ресторана «Балканы», который сносят. Информация об этом размещена в публичной карте кадастра.
14 октября, 19:44
Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу
Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту и инженерным изысканиям для строительства школы в Левенцовке в Ростове, документ размещен на сайте ЕГРЗ.
11 октября, 18:05
Владельца «ГК Мегаполис» из Ростова Науменко задержали в Москве
Владелец «ГК Мегаполис» из Ростова-на-Дону был задержан в Москве на Большой Ордынке, сообщают СМИ.
10 октября, 06:55
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.
10 октября, 06:24
Главе гандбольного клуба в Ростове разрешили построить лодочную станцию
9 октября, 16:01
В Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство
9 октября, 15:58
Корпус ростовского противочумного института займет 17 тысяч квадратных метров
9 октября, 12:57
Трамвайные пути в Новочеркасске уберут из-за новой дороги: фейк или правда
В социальных сетях появилась информация о том, из-за строительства объездной дороги в Новочеркасске ликвидируют трамвайные пути на улице Войкова. Насколько эти сообщения соответствуют действительности — в материале RostovGazeta.
8 октября, 11:16
Ростовчане рассказали, почему подали в суд на Первомайскую администрацию
7 октября, 13:48
В Ростове продлят запрет для транспорта и пешеходов у Ворошиловского моста
7 октября, 09:25

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