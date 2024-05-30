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Строительство дорог в Ростове

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2024
Больше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог
30 мая 2024, 16:10
Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году
В Ростове строительство Западной хорды обещают закончить в течение 2025 года, об этом сообщили донские власти.
21 марта 2024, 12:29
Территорию под дублер Змиевского проезда увеличили вдвое
В Ростове в два раза увеличили площадь планировки территории под строительство дублера Змиевского проезда, план проекта появился на портале городской администрации.
15 февраля 2024, 13:52
Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном
30 января 2024, 17:58
Двухуровневую развязку и путепровод построят на Западной хорде в Ростове
23 января 2024, 17:11
2023
Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года
8 ноября 2023, 08:35
На проект дороги к старому аэропорту в Ростове потратят более 10 миллионов рублей
22 октября 2023, 11:21
На бывшем Вертолетном поле в Ростове появится автодорога
Новая дорога появится в Ростове на Западном, на территории бывшего Вертолетного поля, следует из документов на сайте администрации города.
21 сентября 2023, 15:34
Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове
17 сентября 2023, 14:30
Власти Ростова отказались от идеи строительства «Орбитальная — 2»
В Ростове власти отказались от проекта застройки «Орбитальная — 2», следует из документов на сайте администрации города.
13 сентября 2023, 16:50
В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске
7 сентября 2023, 16:51
В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»
В Ростовской области опубликовали распоряжение о заключении концессии для создания и эксплуатации второго этапа «Западной хорды», документ появился на портале правовой информации.
29 августа 2023, 13:33
Несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове
30 июня 2023, 07:16
Против строительства Западной хорды выступили 140 жителей Ростова
Больше сотни жителей Ростова-на-Дону подписали обращение против строительства Западной хорды в утвержденных границах, тему обсудили на заседании городской Думы 20 июня.
21 июня 2023, 06:05
Почти 30 гектаров распланируют в Ростове для соединения Таганрогской и Доватора
Власти Ростова хотят распланировать почти 30 гектаров земли под строительство Змиевского проезда, сообщили в администрации.
26 мая 2023, 11:40
У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю
Ростов запросит у Минтранспорта Ростовской области деньги на строительство дороги по улице Тружеников, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
27 апреля 2023, 12:20
Новую дорогу построят на Западном в Ростове
Госэкспертиза дала положительное заключение на возведение новой дороги на Западном в Ростове, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
27 апреля 2023, 08:07
Жители в Ростове просят благоустроить территорию возле Змиевской балки
Жители Ростова выступают с просьбой о благоустройстве жилой территории возле Змиевской балки, следует из обращения граждан на сервисе "Благоустройство".
23 апреля 2023, 05:52
Экспертиза изучит проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове до конца года
Во втором квартале этого года на экспертизу направят проект строительства дороги «Орбитальная-2», сообщили в правительстве Ростовской области.
19 апреля 2023, 12:55

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