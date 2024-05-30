Строительство дорог в Ростове

У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю

Ростов запросит у Минтранспорта Ростовской области деньги на строительство дороги по улице Тружеников, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.