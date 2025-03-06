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Строительство школ

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2025
Госэкспертиза одобрила строительство школы на Малиновского в Ростове
6 марта, 10:34
2024
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове
В Ростове на территории Александровки возведут модульное здание для школы №94, сведения об этом появились на портале госзакупок.
3 апреля 2024, 08:38
Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году
5 марта 2024, 17:23
2023
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
12 декабря 2023, 13:28
К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников
7 сентября 2023, 16:28
Губернатор Голубев поручил усилить контроль за сроками ввода донских школ и детсадов
В Ростовской области губернатор Василий Голубев поручил усилить контроль за соблюдением сроков ввода в эксплуатацию донских школ и детских садов, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
13 июля 2023, 17:27
Власти Ростова рассказали, какие социальные объекты построят на Западном
6 апреля 2023, 13:32
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова прокомментировала инцидент с приемом документов в школе № 115 в Левенцовском микрорайоне, свой комментарий она опубликовала в социальных сетях.
2 апреля 2023, 05:25
В Ростовской области собираются открыть восемь школ до конца 2023 года
18 января 2023, 07:01
В Ростове на левом берегу Дона построят новую школу для 1,1 тысячи учеников
В Ростове Госэкспертизу прошел проект строительства школы на левом берегу Дона, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.
10 января 2023, 17:44
2022
Жалобы и нарушения: самые крупные госзакупки Ростовской области за 2022 год
В рамках госзаказов в регионе строят и ремонтируют дороги, возводят объекты социального назначения. Однако процесс проведения тендеров вызывает ряд вопросов у специалистов строительной отрасли.
25 ноября 2022, 09:32

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