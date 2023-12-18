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Декабрь 2023
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
18 декабря 2023, 05:37
Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда
12 декабря 2023, 08:46
Октябрь 2023
Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону со среды, 25 октября, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.
23 октября 2023, 05:43
Медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня
10 октября 2023, 05:31
Июль 2023
Сезон дождей начнется в Ростовской области с 8 июля
Ростовскую область с субботы, 8 июля, начнет заливать дождями, которые не прекратятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.
5 июля 2023, 06:16

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