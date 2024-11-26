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Судак

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2024
Ученые рассказали, к чему привел запрет на вылов судака в Азовском море
В Азовском море с 2017 года запрещено ловить судака. Спустя семь его численность перестала уменьшаться, а во время осенне-зимних миграций даже растет.
26 ноября, 07:44
Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты
Какую рыбу можно выловить в Ростовской области осенью, какую использовать прикормку и другие нюансы рассказал RostovGazeta опытный рыбак из донской столицы Роман Зоголев.
22 октября, 14:18
В Азовском море введут запрет на вылов тарани
В Азовском море введут запрет на промысловый вылов тарани на 2025 год, сообщают СМИ со ссылкой на Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
21 октября, 08:11
Прожорливый хищник может оставить водоемы Ростовской области без рыбы
3 октября, 14:10
Ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области
Ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области из-за повышения соленности Азовского моря, сообщает АзНИИРХ.
5 мая, 14:32
Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года
В Ростовской области на реке Дон задержали браконьера с надувной моторной лодкой и уловом судака, об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.
10 апреля, 11:06
Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области у местного жителя изъяли 700 килограммов рыбы, на которую у него не было разрешительной документации, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
11 марта, 08:39
Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной
27 февраля, 07:16
Два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей
В Ростовской области задержали рыбаков, которые незаконно выловили рыбу общей стоимостью около одного миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
10 февраля, 11:48
2023
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
24 декабря 2023, 06:16
Топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области
26 ноября 2023, 06:06
Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»
В Ростове задержан мужчина, занимающийся незаконной добычей судака, сообщает Погрануправление ФСБ РФ.
24 ноября 2023, 08:30
Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 07:58
Какую рыбу можно поймать в Ростовской области
18 октября 2023, 08:29
Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения
В Азовском море сократилась численность леща, судака и тарани, сообщает «АиФ» со ссылкой на специалиста лаборатории биоресурсов АзНИИРХ Валерия Чубукова.
24 сентября 2023, 06:35
Как дешево отдохнуть на Черном море жителям Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону стали активнее планировать свой отпуск в летний период. Некоторые рассматривают зарубежные направления, другие хотят поплавать в Черном море на территории России. Как дешево отдохнуть, в материале RostovGazeta.
9 июля 2023, 08:50
Браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей
В Ростовской области задержали браконьера за незаконный вылов крупной партии рыбы, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
7 июля 2023, 09:05

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