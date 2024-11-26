Рыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года

В Ростовской области на реке Дон задержали браконьера с надувной моторной лодкой и уловом судака, об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.