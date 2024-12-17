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Судимость

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2024
Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове
Появилась информация о том, в каком состоянии находится подросток, на которого напал с ножом маньяк. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о мальчике в своем telegram-канале 17 декабря.
17 декабря, 10:13
Зарезавший девушку маньяк из Ростова страдает психическим расстройством
Стало известно, что молодая девушка под Ростовом погибла от рук мужчины, страдающего психическим расстройством. Как сообщает ТАСС, ранее он проходил лечение в психдиспансере.
17 декабря, 09:06
Житель Ростовской области за раз наловил 433 рыбины
В Ростовской области задержали браконьера, который незаконно выловил сотни рыб, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
26 января, 13:47
Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником
18 января, 16:30
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января, 09:47
Жителя Таганрога арестовали за попытку с помощью гранаты вернуть деньги в магазине
6 января, 08:52
2023
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.
8 декабря 2023, 08:23
Дочь экс-мэра Ростова Ольгу Чернышеву во второй раз хотят признать банкротом
15 ноября 2023, 10:30
В Ростовской области 19-летний рецидивист проткнул ножом случайного прохожего
3 ноября 2023, 13:37
В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина
Житель Ростовской области, который до смерти избил человека, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном УСКР.
20 октября 2023, 11:10
Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису
16 октября 2023, 07:42
Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере на Береговой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на незнакомца и убил его, сообщили в региональном УСКР.
19 сентября 2023, 07:41
Житель Ростовской области нашел в машине слиток золота
В Ростовской области задержали местного жителя, который в чужой машине нашел золото и дорогие часы, сообщили в региональном УМВД.
18 августа 2023, 09:49
Вооруженный иностранец пытался убежать от полицейских в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали водителя, у которого с собой оказалось огнестрельное оружие, сообщили в региональном УГИБДД.
3 августа 2023, 09:54
Судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах
В Ростовской области задержали жителя Шахт, который напился и забил до смерти знакомую, сообщили в региональном УСКР.
27 июля 2023, 11:50
Осужденные в Ростовской области будут работать в маркетплейсе
Ozon запускает проект, в рамках которого предложит работу осужденным, в том числе в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.
24 июля 2023, 08:23
Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
Житель Ростовской области, которого заподозрили в похищении девочки, рассказал, как это было, видео с допросом опубликовано региональное УСКР.
19 июля 2023, 10:59
В Ростовской области назвали подробности о похитителе шестилетней девочки
В Шахтах задержали 42-летнего мужчину, который похитил шестилетнего ребенка, сообщили в региональном УСКР.
19 июля 2023, 05:00
Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об изнасиловании девушки в Ростовской области, сообщили в СКР.
11 июля 2023, 04:57
В Ростове педофил надругался над 15-летним мальчиком, угрожая ему убийством
В Ростове ранее судимый за убийство мужчина заманил школьника в гостиницу и изнасиловал его, об этом сообщили донские СМИ.
30 июня 2023, 13:36

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