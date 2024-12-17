Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове

Появилась информация о том, в каком состоянии находится подросток, на которого напал с ножом маньяк. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о мальчике в своем telegram-канале 17 декабря.