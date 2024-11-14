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Суворовский

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2024
Жуткий грохот и вспышка перепугали жителей Ростова 14 ноября
Вечером 14 ноября жители Ростова сообщили о звуке, похожем на взрыв, и вспышке. Все это слышали на Северном вечером 14 ноября.
14 ноября, 18:45
Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове
1 ноября, 08:36
В сеть попало видео с жуткой давкой в школе Ростова-на-Дону
15 октября, 20:44
2022
Соревнования по маунтинбайку в разделе кросс-кантри прошли в Ростове
18 октября 2022, 08:03

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