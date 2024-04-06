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Сверхзвук

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Апрель
«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом
6 апреля, 17:58
Март
«Дом прям затрясся»: жители Азова заявили о мощном звуке взрыва
8 марта, 13:09
Февраль
«Думала окна выпадут»: ростовчане заявили о звуках взрывов
14 февраля, 11:57
Декабрь 2023
Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города
16 декабря 2023, 12:38
Ноябрь 2023
«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе
7 ноября 2023, 09:37
Июль 2023
«Никогда такого не было и вот опять»: ростовчане высказались о звуке взрыва
Жители Ростовской области заявили, что услышали громкий звук на границе с ЛНР, из-за чего началось бурное обсуждение в соцсетях.
25 июля 2023, 08:12
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
25 июля 2023, 07:03

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