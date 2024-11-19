rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Светлана Камбулова

Выбрать дату
Ноябрь
Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицах
Жители Ростовской области просят организовать мобильные убежища на улицах. С таким предложением обратился подписчик telegram-канале главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой.
19 ноября, 06:05
Сентябрь
Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина
Замглавы администрации Таганрога Светлана Камбулова может возглавить мэрию. Список кандидатов, выбранных на заседании Гордумы, размещен на сайте администрации.
27 сентября, 18:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика