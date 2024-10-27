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Свинина

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Октябрь
Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо
27 октября, 20:30
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене
20 октября, 05:51
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
Сентябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23
Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо
15 сентября, 13:15
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле
8 сентября, 08:46
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Август
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо
5 августа, 04:25
Июль
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
28 июля, 13:34
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
21 июля, 12:26
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области
14 июля, 19:13
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
7 июля, 11:32
Июнь
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
23 июня, 13:47
Апрель
В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину
4 апреля, 16:30
Февраль
Жителям Ростовской области рассказали, где купить дешевую свинину
24 февраля, 07:24
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
В Ростовской области землю вокруг аэропорта Платов затопило рекой, пока дончане простаивали в пробках и удивлялись стремительному росту цен на мясо.
15 февраля, 15:15
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле купить свинину
10 февраля, 05:48

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