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Сыры

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Апрель
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля, 17:40
Март
Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты
В Ростовской области за февраль цены на сливочное масло взлетели на 20 рублей, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
1 марта, 11:10
Январь
В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало
26 января, 06:04
Декабрь 2023
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону молочные продукты и курица оказались самыми дорогими среди других городов региона, сообщает Ростовстат.
15 декабря 2023, 06:30
В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на курицу и «молочку»
7 декабря 2023, 18:04
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
1 декабря 2023, 09:39
Ноябрь 2023
В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%
24 ноября 2023, 08:31
Стало известно, чем опасен сыр с плесенью
17 ноября 2023, 04:28
Октябрь 2023
В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
14 октября 2023, 08:30
Август 2023
Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области мясная продукция с декабря 2022 года резко выросла в цене, следует из данных Ростовстата.
21 августа 2023, 12:14

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