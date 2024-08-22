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Таджикистан

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VK улучшила сеть доставки контента из-за роста видеотрафика
22 августа, 09:55
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Весной для дончан отдых на Северном Кавказе станет дороже на 30%
24 февраля, 14:16
Политолог Сухарь сказал, почему в Ростовской области возникают проблемы с мигрантами
6 января, 17:56
Хинштейн призвал изменить законы РФ для мигрантов после стычки под Ростовом
6 января, 15:08
В поселке под Ростовом разгорается конфликт местных и мигрантов. Что там произошло
6 января, 08:45
Хинштейн подробно рассказал о стычке мигрантов и жителей поселка в Ростовской области
5 января, 04:52
2023
Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области
27 декабря 2023, 10:58
Подпольную табачную фабрику ликвидировали в Ростовской области
В Ростовской области закрыли подпольный цех по производству сигарет, сообщает Южное таможенное управление.
23 августа 2023, 13:52
Новые обвинения предъявили фигуранту дела об аксайских рынках Кариму Бабаеву
28 июля 2023, 07:22

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