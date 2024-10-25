rostovgazeta.ru
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Таиланд

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Октябрь
Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму
Зимой туристический поток в Ростове увеличится на 62% по сравнению с показателями прошлого года, сообщают СМИ.
25 октября, 06:27
Июль
Врача из Ростова не берутся оперировать медики в Таиланде
Туристка из Ростова с невыносимыми болями ждет операцию в Таиланде, пишет «Московский комсомолец».
8 июля, 17:19
Стало известно о состоянии ростовского врача после страшного ДТП в Таиланде
8 июля, 07:25
Июнь
Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы
Таиланд попал на первое место среди курортов, где россияне чаще всего обращаются за помощью медиков, сообщают «Новые известия».
6 июня, 07:16
Апрель
Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде
В 2023 году россияне вошли в число самых активных покупателей недвижимости в Таиланде, об этом сообщил портал «Новые известия».
6 апреля, 11:56
Март
В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»
15 марта, 09:05
Январь
У пилотов, перевозивших супругов из Волгодонска, оказались «липовые» документы
Пилоты, перевозившие супругов Евсюковых из Волгодонска, не обучались управлению разбившегося Falcon 10, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.
29 января, 09:33
Пилот рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 попал в больницу с инфарктом
27 января, 15:57
Медбрат рассказал, как именно супруги Евсюковы из Волгодонска погибли в Афганистане
Фельдшер из разбившегося самолета в Афганистане раскрыл подробности гибели супругов Евсюковых из Волгодонска, сообщает Mash.
26 января, 08:30
На Дону появились подробности о таинственном миллионе долларов при крушении самолета
25 января, 14:38
Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска
25 января, 11:43
Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы
24 января, 09:37
В деле о крушении самолета с миллионерами из Волгодонска пока нет подозреваемых
23 января, 16:38
Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
22 января, 12:11
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Мать выжившего в авиакатастрофе медика Игоря Сывороткина, сопровождавшего семейную пару из Волгодонска на борту Falcon 10, сообщила о гибели обоих пассажиров, передает РЕН ТВ.
21 января, 20:14
Трагедия или чудо в горах Афганистана? Могли ли выжить волгодонцы в авиакатастрофе
21 января, 16:32
Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном
Согласно заявлению Министерства транспорта Афганистана, самолет Falcon 10, на борту корого находились супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, не должен был пролетать над страной, передает РЕН ТВ.
21 января, 13:48
«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане
Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками, пишет Telegram-канал SHOT.
21 января, 12:24
Декабрь 2023
Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области в начале 2024 года вырастут цены на ряд продовольственных товаров, в том числе йогурты, сообщает «Коммерсантъ».
21 декабря 2023, 15:03
Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж
16 декабря 2023, 13:51

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