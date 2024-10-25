Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном

Согласно заявлению Министерства транспорта Афганистана, самолет Falcon 10, на борту корого находились супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, не должен был пролетать над страной, передает РЕН ТВ.