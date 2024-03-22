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Таксисты

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Март
Серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области
22 марта, 10:02
«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова
11 марта, 07:32
Январь
Снегопад накрыл Ростовскую область. Что происходит на М-4 «Дон»?
12 января, 08:46
Декабрь 2023
Составлен топ нарушений водителей такси в Ростовской области
15 декабря 2023, 14:35
Октябрь 2023
В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone
В Ростовской области следят за показателями радиации, пока местные жители устраивают скандалы в такси и нападают на салоны по продаже электроники ради брендовой техники и денег.
16 октября 2023, 15:52
Правительство РФ заявило о снижении цен на топливо в Ростовской области
6 октября 2023, 12:24
Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО
В Ростовской области пожаловались на таксистов-частников, которые взвинтили цены на проезд и наживаются на участниках СВО, подробностями поделились донские СМИ.
3 октября 2023, 18:39
Сентябрь 2023
«Доходит до панических атак»: ростовчане пожаловались на сбой GPS после атаки БПЛА
9 сентября 2023, 16:16
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
1 сентября 2023, 13:33
Август 2023
Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы
30 августа 2023, 05:59
Жару до 34 градусов пообещали в Ростове-на-Дону на 1 сентября
30 августа 2023, 05:18
Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября
29 августа 2023, 13:30
Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области
19 августа 2023, 04:57
Минтрансу предложили выложить данные всех 13 тысяч таксистов в Ростовской области
15 августа 2023, 09:44

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