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Таракан

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Ноябрь 2023
«Ненавидят запахи и шум»: три верных способа прогнать тараканов из квартиры в Ростове
20 ноября 2023, 04:31
«Активно размножаются»: зоолог сообщила о нашествии тараканов на Ростовскую область
14 ноября 2023, 13:58
Январь 2023
Ростовчанка обнаружила кишащую тараканами пеленальную комнату в ТРЦ «Мегамаг»
В Ростове посетительницу ТРЦ «Мегамаг» шокировали тараканы, бегающие в пеленальной комнате, фото женщина поделилась в соцсетях.
15 января 2023, 05:13
Декабрь 2022
О бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове
По инфекционному отделению больницы в Азове бегает большое количество тараканов, сообщили пациенты корреспонденту RostovGazeta.
13 декабря 2022, 09:11

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