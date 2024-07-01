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Тариф в Ростове

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2024
Жителей Ростовской области пугают гигантские осы и высокие цены на услуги ЖКХ
1 июля 2024, 17:41
С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%
В Ростове почти на 10% повысят коммунальные тарифы с 1 июля 2024 года, напомнили в расчетном центре «ГУП РО ИВЦ ЖКХ».
30 июня 2024, 06:41
2023
Власти в Ростовской области не станут повышать взносы на капремонт в ближайшее время
В Ростовской области пока не планируют увеличивать плату за капремонт домов, сообщают СМИ.
8 мая 2023, 18:16

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