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Татьяна Юрова

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2024
Экс-глава Октябрьского райсуда в Ростове стал фигурантом дела о коррупции
14 октября, 18:21
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Рабочая неделя председателя Октябрьского районного суда Ростова началась с обысков, сообщает 1рнд со ссылкой на источник в силовом ведомстве региона.
2 сентября, 13:54
ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда
16 февраля, 14:06
2023
Всем троим кандидатам отказали на пост председателя Ростовского облсуда
28 ноября 2023, 10:17
Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии
22 ноября 2023, 18:13
Трое кандидатов претендуют на пост главы Ростовского облсуда
15 ноября 2023, 09:33
Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой
Отстранение Татьяны Юровой от должности замглавы Ростовского областного суда было законным, сообщили в Верховном суде РФ журналистам ТАСС.
25 сентября 2023, 15:58
Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского облсуда
30 августа 2023, 15:56
Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда
Суд посчитал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой, пишут СМИ.
17 августа 2023, 09:06
Итоги недели: В Ростовской области развелись опасные комары и арестовали важных судей
23 июля 2023, 16:39
Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок
21 июля 2023, 18:00
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
18 июля 2023, 18:43
Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля
Суд в Москве заключил под стражу Татьяну Юрову, которая ранее занимала пост заместителя председателя Ростовского областного суда, сообщают СМИ.
18 июля 2023, 12:17
Названа причина задержания экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову задержали, пишут СМИ.
18 июля 2023, 05:37

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