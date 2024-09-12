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Театральный спуск

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2024
В Ростове строительство дорог на Театральном спуске обойдется в 1,4 млрд руб
12 сентября, 07:41
Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск
21 августа, 19:35
Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку
Стала известна судьба проекта канатной дороги через реку Дон в Ростове, по данным газеты «Молот» его направили на доработку.
1 июля, 18:27
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки
В Ростове-на-Дону у местных жителей изымут земельные участки для строительства дороги в районе Театрального спуска, говорится в постановлении администрации города.
6 февраля, 14:29
Около 40 домов и участков изымут в Ростове под строительство дороги на Театральном
30 января, 17:58
2023
В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске
7 сентября 2023, 16:51
В Ростове прекратили дело против экс-замглавы Пролетарского района Беляевой
30 августа 2023, 11:16
На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу
16 августа 2023, 07:56
В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
В Ростове-на-Дону завершилась работа над проектной документацией по планировке территории для будущей канатной дороги, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 11:47

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