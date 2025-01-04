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Технические работы

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Январь
Центр Ростова-на-Дону остался без света в новогодние каникулы. Что случилось?
В Ростове-на-Дону произошло технарушение в сети, что привело к отключению света на 17 улицах в центре, сообщает телеграм-канал компании «Донэнерго».
4 января, 07:50
Август 2024
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 сентября
31 августа 2024, 05:08
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа
9 августа 2024, 05:46
Июль 2024
Часть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июля
27 июля 2024, 05:51
Часть Ростовской области останется без телевидения в июле
20 июля 2024, 06:01
Июнь 2024
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 июня
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества из-за технических работ на оборудовании, сообщает «Донэнерго».
15 июня 2024, 06:18
Май 2024
Движение у Центрального рынка в Ростове-на-Дону перекроют на 2 месяца
В Ростове-на-Дону улица Московская будет закрыта для движения до середины августа из-за проведения технических работ, сообщили в Департаменте транспорта.
29 мая 2024, 15:12
Воду отключат в центре Ростова-на-Дону на сутки
29 мая 2024, 04:53
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 27 мая и по 1 июня
25 мая 2024, 05:38
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 20 и по 26 мая
18 мая 2024, 06:11
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 6 и по 8 мая
4 мая 2024, 05:20
Апрель 2024
Часть Ростовской области останется без телевидения с 15 апреля
13 апреля 2024, 05:37
Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля
2 апреля 2024, 05:22
Март 2024
Десятки ЖК в Левенцовке в Ростове-на-Дону останутся без воды 26 марта
25 марта 2024, 12:04
Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 25 марта
23 марта 2024, 05:23
Воду отключат на нескольких улицах Ростова-на-Дону 21 марта
20 марта 2024, 05:59
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 17 и по 24 марта
16 марта 2024, 05:26
Февраль 2024
Провода покрылись 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя в Ростовской области
В Ростовской области ЛЭП покрыло толстым слоем льда из-за непогоды, об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Юг».
10 февраля 2024, 16:02
Январь 2024
Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света 31 января
31 января 2024, 05:27
Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января
27 января 2024, 05:49

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