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Техническое задание

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Март
Власти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублей
29 марта, 12:11
Февраль
В восьми районах Ростовской области отремонтируют дороги за 625 млн рублей
17 февраля, 09:32
Декабрь 2023
Посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области
4 декабря 2023, 11:44
Ноябрь 2023
Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»
29 ноября 2023, 05:47
Октябрь 2023
В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей
28 октября 2023, 08:53
Безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут компанию, которая обеспечит охрану территории «ГБСМП» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах госзакупок.
26 октября 2023, 05:16
«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»
19 октября 2023, 06:04
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса
12 октября 2023, 08:21
Сентябрь 2023
Власти Ростова готовы заплатить 42 млн рублей за помощь с общественным транспортом
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет обследование транспортной системы города, говорится в материалах Госзакупок.
28 сентября 2023, 14:05
Почти 67 млн рублей вложат в ремонт поликлиники №7 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который проведет ремонт здания поликлиники №7, говорится на сайте госзакупок.
4 сентября 2023, 09:33
Август 2023
В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО
18 августа 2023, 06:22
В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров
В Ростове-на-Дону объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ для внедрению интеллектуальных транспортных систем, говорится в материалах госзакупок.
16 августа 2023, 09:20

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