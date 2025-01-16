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2025
Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
16 января, 10:27
2024
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
20 мая 2024, 19:26
Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%
В Ростове выросли цены на замену зимней резины на летнюю, об этом сообщили донские СМИ.
9 марта 2024, 18:06
В Батайске покупатель в супермаркете сделал себе харакири и снял процесс на телефон
27 января 2024, 13:28
Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове ищут родных неизвестного мужчины, который внезапно умер на проспекте Стачки, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
20 января 2024, 12:52
2023
В Ростове-на-Дону открыли горячую линию из-за гололеда
12 декабря 2023, 07:57
Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации
8 декабря 2023, 10:53
В Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника
18 ноября 2023, 08:33
Расследование началось после жалоб на избиение кадета директором школы на Дону
14 ноября 2023, 10:46
«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью
10 ноября 2023, 08:11
Эксперт заявил, что нельзя оставлять на ночь телефон на зарядке
Доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий из Австралии Ритеш Чу выяснил, что длительная зарядка телефона может ему навредить, пишет Daily Mail.
20 октября 2023, 13:19
Журналист из Новочеркасска заявил, что на него напал депутат
Журналист из Новочеркасска рассказал о нападении на него депутата городской Думы Андрея Лембрикова, видео нападения опубликовал телеграм-канал СМИ «Тузловград».
22 сентября 2023, 08:45
Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать
30 августа 2023, 10:49
Упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области
21 августа 2023, 12:23
Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару
В Ростове-на-Дону проведенные проверки общественного транспорта выявили более 20 нарушений, сообщили в городской администрации.
8 августа 2023, 08:15
Горячую линию для пострадавших от взрыва запустили в Таганроге
29 июля 2023, 11:46
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
В Сахалинской области идет розыск жителя Ростова-на-Дону, который не вернулся домой, сообщили в региональном УСКР.
7 июля 2023, 04:44
Энергетики в Ростовской области усилили меры безопасности из-за аномальной жары
В Ростовской области из-за очень жаркой погоды усилили контроль за работой энергообъектов, сообщают «Россети Юг».
6 июля 2023, 15:09
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Экс-кандидата в депутаты Заксобрания Ростовской области, тело которого нашли в водоеме, могли ограбить, пишут СМИ.
6 июля 2023, 05:44

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