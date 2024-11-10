Telegram-канал

Трижды перевернуло: мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Мужчина за рулем легковушки устроил жуткое ДТП с «Газелью», в результате которого погиб, сообщает УГИБДД по Ростовской области.