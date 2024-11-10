Telegram-канал

rostovgazeta.ru
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Ноябрь
Врио губернатора заявил, что «амнистия» забаненных ростовчан в Telegramневозможна
10 ноября, 12:40
«Я аж у входа в магазин присела»: жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот
Грохот раздался на северо-востоке Ростовской области около 17:40 мск 1 ноября. О жутком звуке жители Белой Калитвы сообщили RostovGazeta.
1 ноября, 15:13
Октябрь
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября
Ночью 31 октября над Ростовской областью сбили почти десяток беспилотников. О том, как пережили атаку дронов, местные жители рассказали в соцсетях.
31 октября, 06:13
Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября
22 октября, 06:25
Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
3 октября, 18:25
Жители Ростовской области сообщают о массовом сбое в Telegram
3 октября, 12:18
Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова
В Ростове автомобиль врезался в подъезд многоэтажки, перекрыв выход жильцам, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 октября, 10:20
Сентябрь
Трижды перевернуло: мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области
Мужчина за рулем легковушки устроил жуткое ДТП с «Газелью», в результате которого погиб, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
28 сентября, 05:52
Под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня
В микрорайоне Русское поле в Таганроге парень выпал из окна многоэтажного дома, сообщают очевидцы в telegram-каналах.
26 сентября, 05:54
Май
Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву
Родственники пропавшей в Дагестане ростовской студентки просят сенатора и главу ФСБ посодействовать в продвижении расследования, сообщается в Telegram-канале, посвященном поискам девушки.
6 мая, 11:53
Апрель
Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток
13 апреля, 13:07
Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею
В Ростовской области житель Гуково обнаружил под капотом авто неизвестную змею, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
13 апреля, 09:18
Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области
11 апреля, 23:24
Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.
11 апреля, 13:03
Стало известно, почему загорелся дом Эрберга в историческом центре Ростова
В Ростове назвали предварительную причину масштабного пожара в доме Эрберга, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
10 апреля, 10:21
Водителям Ростовской области грозят аресты на 15 суток за неоплаченные штрафы
9 апреля, 16:54
В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
6 апреля, 14:25
Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
5 апреля, 07:42

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