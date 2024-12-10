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2024
Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова
10 декабря, 20:15
Слышны были крики: появились кадры страшного пожара в Ростове с тремя погибшими
9 декабря, 18:07
Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк
25 сентября, 13:21
Политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова
25 августа, 15:05
Россиянам рассказали, почему власти Турции планируют заблокировать Telegram
13 августа, 07:39
В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки
В Ростовской области собираются снести аварийную девятиэтажку, построенную после развала СССР, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
9 апреля, 12:53
В Ростове из-за обувной коробки оцепили Коммунистический
8 апреля, 16:59
В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского
В Ростове пьяный водитель въехал в стойку на АЗС на Темернике, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
6 апреля, 16:37
Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала
6 апреля, 07:23
Время ведьм и оборотней: над Ростовом взошла «кровавая Луна»
28 марта, 17:43
Новым прокурором Батайска стал уроженец Краснодарского края Роман Антошин
16 марта, 08:01
ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу
9 марта, 10:15
«Начинается нервный тик»: ростовчан испугал дрон, упавший во дворе ЖК
29 февраля, 16:34
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
24 февраля, 15:51
«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугал грохот в небе над городом
21 февраля, 08:42
Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»
В Ростовской области информация о взрыве на «Комбинате Каменский» не соответствует действительности, сообщает 1Rnd.
16 января, 06:53
Эксперт Михайлов назвал новые факты конфликта с мигрантами под Ростовом
6 января, 18:43
В поселке под Ростовом разгорается конфликт местных и мигрантов. Что там произошло
6 января, 08:45
2023
«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца
15 декабря 2023, 11:40
«Дом тряхнуло хорошо»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва
Жители Ростовской области утром во вторник, 5 декабря, услышали громкий звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.
5 декабря 2023, 07:54

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