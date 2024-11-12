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Тело

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Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад
12 ноября, 10:40
Разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области
28 октября, 13:31
Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания в мебельном цеху на Горсоветской, сообщает региональный Следственный комитет.
19 июля, 08:21
Водителя эвакуатора подозревают в убийстве восьмилетней школьницы под Ростовом
17 мая, 19:09
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области, сообщает Следком Ростовской области.
8 мая, 05:33
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.
11 апреля, 13:03
Труп обнаженной женщины нашли во дворе многоэтажки в Ростове
В Ростове молодую женщину нашли мертвой у лестницы в подвал, об этом сообщили донские СМИ.
31 января, 09:50
2023
В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины
10 декабря 2023, 10:24
Под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки
Девушка выпала из окна многоэтажки в ​Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в соцсетях.
26 ноября 2023, 07:05
Полиция ищет мужчину, расстрелявшего убийцу брата донского депутата
21 ноября 2023, 20:24
«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата депутата Пятибратова в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело 58-летнего Владимира Борисенко, которого ранее осудили за убийство брата кандидата в губернаторы Ильи Пятибратова, пишет Telegram-канал Baza.
21 ноября 2023, 19:48
Подробности о найденном в багажнике машины тела инспектора заказника назвали на Дону
6 сентября 2023, 04:54
В Ростовской области за выходные утонули четыре человека
В водоемах Ростовской области за минувшие выходные погибли четыре человека, сообщили в региональном УМЧС.
7 августа 2023, 12:11
В Ростовской области нашли тело пропавшей 36-летней женщины
30 июля 2023, 11:18
Тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля
В Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили тело человека, сообщают СМИ.
21 июля 2023, 07:33
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, по вине которого скончался его восьмилетний сын, сообщили в региональной прокуратуре.
11 июля 2023, 14:32
2022
Ростовчане заявили о найденном теле человека на пригородном автовокзале
В Ростове-на-Дону на территории пригородного автовокзала обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
16 ноября 2022, 04:47
Труп женщины обнаружили в Ростове в районе Каменки возле скамейки 20 октября
В Ростове-на-Дону на улице в микрорайоне Каменка обнаружили тело женщины, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
20 октября 2022, 14:37

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