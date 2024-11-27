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Темерник

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Ноябрь
Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-Дону
27 ноября, 15:22
Октябрь
Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове
9 октября, 16:45
Сентябрь
«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через Темерник
24 сентября, 08:58
Август
Холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в Ростове-на-Дону
30 августа, 09:43
В Ростове агрессивный мужчина с топором бросался на людей у детской площадки
26 августа, 07:13
Апрель
В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского
В Ростове пьяный водитель въехал в стойку на АЗС на Темернике, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
6 апреля, 16:37
Март
Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов
30 марта, 16:51
Пожар вспыхнул в районе «Темерника» в Ростове-на-Дону
22 марта, 06:58
Февраль
В Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 млн рублей
26 февраля, 17:34
Торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту
3 февраля, 14:15
Стала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону размер ущерба от крупного возгорания на рынке «Темерник» превысил два миллиона рублей, сообщил владелец комплекса Шамиль Карабашев.
2 февраля, 09:54
Январь
Ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада
15 января, 06:53
Декабрь 2023
В Ростовской области с 1 января 2024 года СКППК изменят тариф на перевозку пассажиров
31 декабря 2023, 14:17
В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон
Власти Ростовской области планируют потратить более 11 миллиардов рублей на реабилитацию реки Дон в будущем году, об этом сообщил портал ТАСС.
20 декабря 2023, 11:15
В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам
В Ростове-на-Дону за несколько дней обследовали десятки птиц и сделали им рентген, сообщили в зоопарке.
11 декабря 2023, 09:02
Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове
2 декабря 2023, 09:58
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 12:42
Угли еще дымятся: ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара
1 декабря 2023, 11:07
«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне
1 декабря 2023, 09:10
Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы
В Ростове-на-Дону директору рынка «Темерник», где произошел крупный пожар, поступали угрозы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 07:15

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