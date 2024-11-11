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Ноябрь
Новая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую область
В Ростовской области после небольшого потепления вернутся морозы. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют до -5 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
11 ноября, 06:00
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону
31 октября, 07:49
Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.
28 октября, 19:10
Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют дожди и небольшие заморозки с 29 октября. Актуальные данные о погоде опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
28 октября, 05:20
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области
В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
20 октября, 06:26
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
19 октября, 14:37
Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область
В ближайшие выходные в Ростовской области продолжат идти проливные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
18 октября, 08:35
До -2 градусов похолодает в Ростовской области к выходным
Синоптики обещают три дождливых дня подряд в Ростовской области, прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
17 октября, 05:17
Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и туман в ближайшие сутки, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.
15 октября, 05:46
К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов
В Ростовской области к концу недели столбик термометра опустится до +9 градусов. Похолодание ожидается после длительных дождей и пасмурной погоды. Прогноз опубликован на сайте Росгидрометцентра.
14 октября, 08:44
Штормовой ветер до 72 км в час надвигается на Ростовскую область
В ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час) в Ростовской области, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
14 октября, 05:55
Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область
В ближайшие дни ожидается сильный дождь в Ростовской области. О прогнозе погоды 13 октября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.
11 октября, 06:23
Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Когда прогнозируют осадки, сообщает платформа «Яндекс. Погода».
9 октября, 13:05
К выходным в Ростове-на-Дону резко похолодает
На выходных похолодает до +8 градусов днем в Ростове, актуальный прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
9 октября, 06:35
В Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности
По прогнозам синоптиков, 7 октября в Ростове ожидается температура до +29 градусов — самая высокая за последние 25 лет. Информация об этом опубликована на сайте «Яндекс. Погода».
7 октября, 08:33
Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
Настоящее бабье лето настанет в Ростове на новой рабочей неделе. О дождях, тумане и потепление сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
7 октября, 05:17

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