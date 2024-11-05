Температура воздуха

На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов

На этой неделе в Ростове-на-Дону значительно улучшатся погодные условия: закончатся дожди, стихнет ветер, а также потеплеет до +11 градусов, следует из прогноза синоптиков.