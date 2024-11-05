rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Температура воздуха

Выбрать дату
Ноябрь
На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +11 градусов
На этой неделе в Ростове-на-Дону значительно улучшатся погодные условия: закончатся дожди, стихнет ветер, а также потеплеет до +11 градусов, следует из прогноза синоптиков.
5 ноября, 11:18
Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди
5 ноября, 07:37
Циклон «Мартина» накрывает Ростовскую область
2 ноября, 20:38
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Октябрь
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
27 октября, 10:55
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область
21 октября, 12:46
Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится
Автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на трассах в Ростовской области. Из-за этого увеличивается риск попасть в ДТП.
20 октября, 07:10
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
19 октября, 14:37
На Ростовскую область надвигается грозовой фронт
9 октября, 17:44
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
7 октября, 12:00
Ливни и туман испортят погоду в Ростовской области после затяжного тепла
6 октября, 13:21
Сентябрь
Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября
Ростовскую область накроет штормовым ветров в первых числах октября, подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
30 сентября, 06:31
Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону
29 сентября, 19:01
Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные
26 сентября, 14:06
Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди в Ростовской области днем 24 сентября, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
24 сентября, 05:07
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.
23 сентября, 05:42
В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов
22 сентября, 12:12
В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов
20 сентября, 13:46
Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области сила порывов ветра сохранится на уровне 22 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.
18 сентября, 05:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика