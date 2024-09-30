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2024
Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону
29 сентября, 19:01
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь, согласно которому в Ростове температура опустится до +15 градусов, информация опубликована на сайте «Яндекс.Погода».
10 сентября, 06:31
В Ростовской области температура воздуха подскочила до +60 градусов
10 июля, 18:21
Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Уже с 25 апреля, в четверг, в город вернется аномальная жара, сообщают синоптики.
21 апреля, 18:28
В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов
В Ростове-на-Дону в первый рабочий день в этом году может похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.
9 января, 06:32
2023
Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать
28 декабря 2023, 14:32
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
15 декабря 2023, 05:58
Снегопад и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону
5 декабря 2023, 05:56
Будет очень холодно: Ростовскую область начнет засыпать снегом в ноябре
14 ноября 2023, 10:04
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
6 октября 2023, 06:00
Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы
30 августа 2023, 05:59
Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам с 22 июля
В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода на предстоящих выходных, 21 и 22 июля, сообщили в Гидрометцентре.
19 июля 2023, 05:40

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