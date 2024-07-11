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Прокуратура указала главе Ростовской области на неэффективность работы с инвесторами
Прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на необходимость усовершенствования мер меры по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, сообщает региональное ведомство.
11 июля, 12:42
Ростов уступил Таганрогу и Азову в рейтинге городов с комфортной средой
2 апреля, 17:45
Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды
22 марта, 10:10
Алексей Логвиненко анонсировал «выход Ростова из зимы»
11 марта, 15:13
На благоустройство дворов в Ростовской области выделят около 300 млн рублей
В Ростовской области собираются направить 285 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий, об этом сообщили донские СМИ.
15 января, 15:49
Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными
8 января, 16:55
2023
Стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году
25 декабря 2023, 05:53
Стало известно, что построят на территории бывших аксайских рынков
26 октября 2023, 05:45
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Армия Украины за это лето и начало осени понесла огромные человеческие потери, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в эфире Первого канала.
15 сентября 2023, 13:31
В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс
В Ростове-на-Дону продолжается работа по обработке территорий от крыс, комаров и клещей, сообщили в городской администрации.
25 августа 2023, 09:06
Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах
24 августа 2023, 05:18
В Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти
В Константиновске Ростовской области определили территории, где запрещено проводить митинги, документ подписал глава горпоселения Андрей Казаков.
25 июля 2023, 10:09
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
В Ростове-на-Дону не планируется заниматься застройкой территории в районе Парамоновских складов, сообщили местные власти.
7 июля 2023, 07:04

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