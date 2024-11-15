Территория

rostovgazeta.ru
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Ноябрь
На расширение «Ростовского» кладбища власти потратят 1,5 млрд рублей
15 ноября, 15:42
Сентябрь
В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища
30 сентября, 18:43
Август
Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС
23 августа, 13:47
В Ростове-на-Дону медиакомпания распланирует 0,82 га земли на Сельмаше
13 августа, 07:54
Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове
Крупный пожар полыхает в Азове, есть глаза распространения пламени на склад с горючим, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
4 августа, 16:37
Июль
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
26 июля, 19:09
Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов
В центре Ростова-на-Дону продолжат функционировать кукольный театр и филармония. Учреждения не переедут в район старого аэропорта, сообщает «Город N» со ссылкой на главу областного Минкультуры Анну Дмитриеву.
23 июля, 09:41
В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста
4 июля, 12:26
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр
1 июля, 12:55
Апрель
В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?
В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.
23 апреля, 15:10
Новая дорога появится в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону
2 апреля, 09:59
Март
У школ в Ростовской области выставят казачьи патрули
Возле образовательных учреждений Ростовской области будут организованы патрули казаков и дружинников, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.
24 марта, 06:43
В Ростове утвердили проект новой дороги в Александровке
2 марта, 07:34
Февраль
Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова
27 февраля, 15:16
Власти Ростова не планируют тратить деньги на ремонт фонтана «Атланты»
20 февраля, 17:21
В Ростовской области увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей
15 февраля, 16:41
В Ростовской области под МЭОК выделили более 41 гектара земли
13 февраля, 16:55
Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области
В Ростовской области выставили на продажу завод по разведению рыбы с раковой фермой, лот появился на портале бесплатных объявлений.
13 февраля, 13:16
В Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса
В Ростовской области в 2024 году высадят 1900 гектаров леса, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.
6 февраля, 16:59
Январь
Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике
23 января, 15:51

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