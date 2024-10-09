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Террористы

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Октябрь
Суд в Ростове дал четверым террористам 44 года колонии на всех
В Ростове вынесли приговор нескольким террористам. На четверых общий срок составил 44 с половиной года, следует из данных Южного окружного военного суда.
9 октября, 20:19
Сентябрь
ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ
Силовики задержали жительницу Ростову, которая спонсировала террористов. Горожанка стала фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена», сообщает региональное УФСБ.
23 сентября, 08:20
Суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста
Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену террористической банды Басаева* и Хаттаба* Алавди Батыкаеву*, который в 2000 году напал на российских военных, сообщает Следком России.
16 сентября, 18:42
Август
Депутат Водолацкий сообщил, как предотвратить атаки на нефтебазы в Ростовской области
28 августа, 11:58
Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области
28 августа, 06:52
Июль
Арест продлили выжившему участнику захвата СИЗО в Ростове-на-Дону
16 июля, 14:19
Июнь
Председатель ОНК рассказал, как брили заключенных при проверках СИЗО Ростова
28 июня, 11:48
В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1
Единственный выживший после штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист был допрошен сразу же после того, как пришел в себя, пишет «КП-Кавказ».
22 июня, 05:18
Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове
16 июня, 17:45
«Проходной двор»: почему в СИЗО в Ростове взяли заложников и как их освобождали
16 июня, 10:36
Март
В Ростове пособнику террористов дали 11 лет колонии строгого режима
25 марта, 18:00
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»
23 марта, 12:09
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».
23 марта, 08:35
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
23 марта, 07:38
Январь
Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию
В Ростовской области огласили приговор Исламу Турунову, который хотел присоединиться к террористам в Сирии, сообщили в региональном УФСБ.
11 января, 12:46
Декабрь 2023
Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной
31 декабря 2023, 18:00
Вассерман заявил о попытках Украины атаковать Ростовскую область и в 2024 году
Террор Ростовской области будет продолжаться пока живы террористы, сообщил RostovGazeta политик, известный российский интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
27 декабря 2023, 09:27

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